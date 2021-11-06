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Kütahya YEDAM hizmete girdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Kütahya YEDAM hizmete girdi

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sepetçiler Kasrı'nda katıldığı "Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni" ile hizmete girdi.

Mecidiye Mahallesindeki tarihi Kurtuluş Konağında hizmete açılan YEDAM'ın açılış törenine; Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ile YEDAM personeli katıldı.

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, merkezde tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verileceğini söyledi.

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