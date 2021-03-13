Kütahya'ya yüzme havuzu
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Kütahya'ya yüzme havuzu

13.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:02

Kütahya'ya yüzme havuzu -Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, havadan da görüntülendi Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.

Kütahya'ya yüzme havuzu

-Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, havadan da görüntülendi

KÜTAHYA - Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.

Akkent Mahallesi'nde 4 yılda tamamlanan tesiste, 25x16 ve 16x16 ebatında 2 ayrı yüzme havuzunun bulunduğu belirtildi.

Tesiste ayrıca, bay-bayan soyunma odaları, oturma alanları, fitnes s salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya gibi sosyal tesislerin bulunduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kütahya'ya yüzme havuzu
Kütahya'ya yüzme havuzu
Kütahya'ya yüzme havuzu
Kütahya'ya yüzme havuzu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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