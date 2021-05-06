Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
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Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi

Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın yöresel ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın yöresel ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak olan Yöresel Ürünler Satış Merkezi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın ilçeleri de dahil olmak üzere tüm yöresel ürünlerinin tanıtılması ve satışının yapılarak yol ticaretinin geliştirilmesine katkı sağlayacak Yöresel Ürünler Satış Merkezinin inşaatı devam ediyor.

Kütahya şehirlerarası otobüs terminali önünde yapımına başlanan ve 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanan satış merkezi inşaatında çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Yol ticaretinden yararlanmak ve Kütahya'nın çiniden leblebiye, kirazdan vişneye, kestaneden cimciğine kadar tüm yöresel ürünlerinin satışının yapılamasına imkan sunacak Yöresel Ürünler Satış Merkezinin Kütahya'nın yol ticaretindeki gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi
Kütahya'ya Yöresel Ürünler Satış Merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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