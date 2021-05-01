Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü
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Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kütahya'ya şehit ateşi düştüIRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı.

Kütahya'ya şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın acı haberi, Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı. Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan'ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı. Bir süre önce vefat eden baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı'na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü
Son dakika: Kütahya'ya şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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