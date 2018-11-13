Kütahya'ya 'Özel Eğitim Anaokulu' Açılıyor

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kapsayıcı Eğitim Yönetici Eğitimi programında yaptığı konuşmada, "Farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inancımız tam olmalı" dedi.

Başyiğit, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kapsayıcı Eğitim Yönetici Eğitimi Programı açılışına katıldı.Programda idarecilere hitap eden Hasan Başyiğit, 3.'sünü düzenledikleri Kapsayıcı Eğitim Yönetici Eğitiminin dört haftanın sonunda Bakanlığın hedefleri doğrultusunda tamamlanacağını ifade etti.

Başyiğit, "Yalova'da bu eğitimle alakalı olarak; Türkiye genelinde 5 ilin yöneticilerinin çağrıldığı bir çalıştay düzenlenmekte ve Kütahya'mız da bunlardan birisi. Ben bu anlamda bu eğitimde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak'a, formatör öğretmenlerimize, yöneticilerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İdarecilere hayatlarında unutamayacakları bir hafta geçireceklerini hatırlatan Başyiğit, "Buraya gelirken yönetici kimliğinizi bir kenara koyun ve eğitimlere katılın. Cuma günü yapacağımız değerlendirmede diyeceksiniz ki 'İyi ki bu eğitimi almışız'. Kapsayıcı eğitim; eğitim çağındaki, dezavantajlı grupları da içine alarak tüm grupları kapsayan bir eğitim çalıştayı. Artık devletimiz, sosyal devlet olmanın gereği olarak, tüm dezavantajlı diyebileceğimiz kesimlere imkanlar doğrultusunda hizmet vermektedir" diye konuştu.

"Kütahya'da ilk ve tek özel eğitim anaokulumuzu hizmete geçireceğiz"

İlk ve tek özel eğitim anaokulunu hizmete geçireceklerini belirten Başyiğit, "Bu da ilimiz açısından önemli bir kazanım olacaktır. Bu eğitimin özünde; farklılıklarına rağmen tüm öğrencilerin başarabileceğine inancımız tam olmalı, ortak bir anlayış geliştirerek kişisel haklara ve eşitliliğe önem vermek söz konusu. Öğrenme ile ilgili bakanlığımızın tavsiye ettiği, 'Dünya Okulu Eğitimi Yeniden Düşünmek' isimli kitabı okuyunca, şu soruyu sordum; Tüm öğrencilerimizin eğitim ihtiyacına, öğrenme ihtiyacına cevap verebiliyor muyuz? İş bu eğitim bu gibi soruların cevaplarını bulacağınız, bu konuda farkındaklık oluşturacak bir çalışma olacaktır" ifadelerine yer verdi.(EFE) - KÜTAHYA