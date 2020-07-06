Kütahya'ya Millet Bahçesi
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Kütahya'ya Millet Bahçesi

Kütahya'ya Millet Bahçesi -Bakan Kurum: "90 bin metrekarelik Millet Bahçesi projesinin ihalesi yıl sonuna kadar yapılacak ve 2021 yılında tamamlanacak" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Evliya Çelebi Mahallesi'nde projelendirilen 90 bin metrekarelik Millet Bahçesi projesinin ihalesi...

Kütahya'ya Millet Bahçesi
06.07.2020 03:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:28

Kütahya'ya Millet Bahçesi

-Bakan Kurum: "90 bin metrekarelik Millet Bahçesi projesinin ihalesi yıl sonuna kadar yapılacak ve 2021 yılında tamamlanacak"

KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Evliya Çelebi Mahallesi'nde projelendirilen 90 bin metrekarelik Millet Bahçesi projesinin ihalesi yıl sonuna kadar yapılacak ve 2021 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, Kütahya Valisi Ali Çeyik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda çetin Erenler ile Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yetkililerle Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, "İçinde etkilik çayırı, koku bahçelerinin oldu, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu, Kütahya'nın çini panolarının minyatürlerini koyacağız. Kütahya'ya gelen turistlerin Kütahya'nın tarihi çini minyatürler de görecek. Çini satış alanları olacak. Millet kıraathanesi olacak.Halkımız burada güzel vakit geçirecek" diye konuştu.

Bakan Kurum, Millet Bahçesi projesinin ihalesi yıl sonuna kadar yapılacak ve 2021 yılında tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Manşet

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