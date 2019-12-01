Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

01.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:54
Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
KÜTAHYA'nın ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


- Tahya
Kaynak: DHA
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