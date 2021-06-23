Kütahya'ya madalyayla döndüler

Vali Ali Çelik, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası ile Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'ndan dereceyle dönen başarılı sporcuları ağırladı.

Vali Ali Çelik, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası ile Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'ndan dereceyle dönen başarılı sporcuları ağırladı.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Yüzme Şampiyonası, minik erkeklerde Türkiye ikincisi olan Salih Deniz Şahin ile Ankara'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası minik kızlarda Türkiye ikincisi olan Şeyda Elmas, Türkiye üçüncüleri Zeynep Çakır, Rukiye Özkul, minik erkekler Türkiye üçüncüsü Kuzey Turan, yıldız çift bayanlar Türkiye üçüncüsü Şeyda Elmas ile Hilal Kurtkara, Judo Türkiye ikincisi Muhittin Efe, badminton sporcuları Polat Çakır, Alperen Karakaya, Sinem Balon'u tebrik eden Vali Ali Çelik, sporculara başarılarının devamını diledi.

Elde edilen başarıdan duyduğu gurur ve mutluluğu paylaşan Vali Çelik, spora ve sporculara her zaman destek vereceklerini söyledi.

Sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, antrenörler Şaban Vural ile İsmail Kevzer, Biyonik Kulaklı İşitme Engelli Spor Derneği Kulübü Başkanı Nimet Sarıkaya eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı