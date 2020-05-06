Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı
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Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı

Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı
06.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:06

Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sudan, Sırbistan ve Almanya'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 459 Türk vatandaşı, gözetim sürelerinin dolmasının ardından...

Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Sudan, Sırbistan ve Almanya'dan getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 459 Türk vatandaşı, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, gözlem süreleri sona eren 459 Türk vatandaşının 22 otobüsle 56 farklı şehre gönderildiğini ifade etti.

Artun, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu görülmediğini dile getirdi.

Karantina sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını belirten Türk vatandaşları görevlilere teşekkür etti. Vatandaşlar, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunup, internet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yesevi ve Dumlupınar yurtlarının görevlilerine teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştular.

Bu arada, vatandaşlara memleketlerinden dikmeleri için birer ceviz ve baden fidanı takdim edildi.

Kütahya'ya getirilen 459 vatandaşın karantina süreci tamamlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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