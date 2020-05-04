Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı
04.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:58

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 164 Türk vatandaşının, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den getirilerek Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen 164 Türk vatandaşının, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet ali Artun, gözlem süreleri sona eren 164 Türk vatandaşının 9 ayrı otobüsle memleketlerine gönderildiğini ifade etti. Artun, Kütahya'da misafir edilen kişilerde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığını dile getirdi.

Karantina sürecinde devletin kendilerine çok iyi baktığını belirten Türk vatandaşları görevlilere teşekkür etti. Vatandaşlar, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunup, internet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Kredi ve Yurtlar Kurumu Emine Gülbahar Yurdu görevlilerine teşekkür ederiz.Allah hepsinden razı olsun. Sıkıntılı günleri yakın zamanda geride bırakacağız. Türkiye çok güçlü bir ülke" diye konuştular.

Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haber
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada Haber
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haber
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haber
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Taş ocağından çıkan termal su, bölge halkını heyecanlandırdı
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara 'Pazartesi' uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den vatandaşlara "Pazartesi" uyarısı: Salgın bitmedi devam ediyor
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
4 gündür haber alınamayan alzheimer hastası kadın, her yerde aranıyor
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Mıcır yüklü kamyon devrildi, sürücüsü sıkışarak can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Jose Sosa Caner Erkin Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kabine Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Kütahya'ya getirilen 164 Türk vatandaşının karantina süreci tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 14:32:33. #1.14#
title