Kütahya'ya 2022 yılında 233 milyon TL'lik 3 yeni proje - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'ya 2022 yılında 233 milyon TL'lik 3 yeni proje

Kütahya'ya 2022 yılında 233 milyon TL'lik 3 yeni proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'dan 233 milyon TL tutarında 3 yeni projenin daha Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2022 Yatırım Proje planına dahil edildiğini belirtti.

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'dan 233 milyon TL tutarında 3 yeni projenin daha Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2022 Yatırım Proje planına dahil edildiğini belirtti.

Yeni projelerin Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Resmi Gazete'de yayımlanarak 2022 Yatırım Proje Planına dahil edilen Simav Dağardı Göleti ve Sulama Projesinin 196 milyon TL, Gediz Murat Dağı Barajı ve Sulama Projesinin 16 Milyon TL ve Altıntaş Beşkarış Barajı Sulama 3. Kısmın 21 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Ceyhun, "Desteklerinden dolayı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, süreci yakından takip ettiğimiz milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, ilçe başkanlarımıza ile bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı

Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı aştı

 Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

Son dakika haberleri! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar TL'yi aştığını söyledi

 Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya'dan 233 milyon TL tutarında 3 yeni projenin daha Resmi Gazete'de yayımlanarak, 2022 Yatırım Proje planına dahil edildiğini belirtti.

title