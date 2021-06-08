Kütahya İl Özel İdaresi hizmet aracı parkını güçlendirdi

Kütahya İl Özel İdaresine 13 yeni iş makinesi ve aracın alındığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresine 13 yeni iş makinesi ve aracın alındığı bildirildi.

Kırsal bölgelerde kullanılması amacıyla alınan greyder, silindir, yükleyici, panelvan binek, damperli kamyon, Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı, su tankeri ve panelvan minibüsler törenle hizmete alındı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Kütahya İl Özel İdaresinin, Türkiye'nin en güçlü özel idarelerinden biri olduğunu söyledi.

İdarenin genç ve güçlü bir makine parkına sahip olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Araçlarımızın yaş ortalaması 9 yıl. Bu ortalamayı düşürmek de hedeflerimiz arasında. 2005 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan KÖYDES Projesi'nin başlangıç noktası olan 'Şehirde ne varsa köyde de o olacak' vizyonu çerçevesinde birçok köyümüzü görme şansımız oldu. Çocuk oyun parklarından halı sahalara, grup köy yollarından sıcak asfalta, parke taşlarından kanalizasyona kadar birçok sorunun çözümünde ciddi mesafeler katedilmiş."

Çelik, 12 ilçe ile 546 köyde hizmet veren İl Özel İdaresinin hizmet başarısının birlik ve beraberlikten geldiğini sözlerine ekledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz da 6 milyon 782 bin 588 liraya alınan yeni araçlarla hizmetleri hem daha hızlı götüreceklerini hem de zamandan ve ekonomiden tasarruf edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan