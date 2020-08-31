KÜTAHYA Verdiği borcu geri alamayınca Sibel'i tabancayla öldürdü Verdiği borcu geri alamayınca Sibel'i tabancayla öldürdüKÜTAHYA'da bir kafe de bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin (32), kendisine bir süre önce verdiği borcu geri alamadığı için aralarında husumet olduğu öne sürülen Bülent Köle (41) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Verdiği borcu geri alamayınca Sibel'i tabancayla öldürdü

KÜTAHYA'da bir kafe de bulaşıkçı olarak çalışan Sibel Şirin (32), kendisine bir süre önce verdiği borcu geri alamadığı için aralarında husumet olduğu öne sürülen Bülent Köle (41) tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Köle'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kütahya'da oturan Bülent Köle, iddiaya göre bir süre önce komşusu olan ve bir kafede çalışan Sibel Şirin'e borç para verdi. Aradan geçen zamanda verdiği borcu geri alamayan Köle, 03.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi'nde oturan Şirin'in eve dönmesini bekledi. İşten çıktıktan sonra ev arkadaşı S.K. ile apartman girişine gelen Şirin'e tabancayla 4 el ateş eden Köle, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Sibel Şirin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şirin'in cesedi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Sibel Şirin'in katil zanlısının komşusu olan ve kepçe operatörü olduğu öğrenilen Bülent Köle olduğunu tespit etti.

ZANLISININ KAÇISI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptığı incelemede bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında Sibel Şirin'in ev arkadaşıyla eve yürüme ve olayın ardından katil zanlısı Bülent Köle'nin yaya kaçma anlarının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Şirin, ev arkadaşı S.K. ile birlikte eve yürürken, bir süre sonra katil zanlısı Köle'nin koşarak sokaktan geçtiği görülüyor.

BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekiplerince yapılan incelemede Bülent Köle'nin komşusu olan Sibel Şirin'i iddiaya göre verdiği borç parayı geri alamadığı için aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü tespit edildi. Polisin katil zanlısı Köle'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA