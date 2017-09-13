Kütahya ve Bilecik'teki Orman Yangınlarına Müdahaleler Sürüyor/ Ek Fotoğraflar

Kütahya ve Bilecik'teki Orman Yangınlarına Müdahaleler Sürüyor/ Ek Fotoğraflar

Kütahya ve Bilecik'teki Orman Yangınlarına Müdahaleler Sürüyor/ Ek Fotoğraflar