Kütahya ve Bilecik'teki Orman Yangılarına Müdahaleler Sürüyor

Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nde geçen pazar günü başlayan ve Bilecik'in Bozüyük İlçesi'ndeki ormanlık alana da sıçralyan yangınla, dün Kütahya'nın Emet İlçesi'nde çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bozüyük'teki camilerde yağmur duası yapıldı. Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar yaptığı açıklamada, Emet İlçesi'nde dün çıkan orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Domaniç İlçesi yakınlarındaki orman yangının daha önce kısmen kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisi ile tekrar yayılıp Bozüyük İlçesine sıçradığını söyleyen Oktar şu bilgileri verdi: "Pazar günü Domaniç'te başlayan yangın şuanda halen devam etmekte. Devam ederken stabil olarak devam etmekte, Bozüyük istikametine kaymalar var. Rüzgarın durumuna göre stabil hale geliyor. Rüzgar artınca yeniden başlıyor alevler. Orada 14 tane helikopterimiz çalışıyordu 9'a indirdik. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çıkan yangınlar nedeniyle 4'ünü o bölgelere gönderdik. Şuanda 4 tanede uçağımız yangını söndürmek için çalışmakta. Salı günü Emet-Hisarcık istikametinden çıkan yangın, orası ayrı bir bölgedir. Oradaki yangını söndürdük bitti. Bir helikopterimiz soğutma çalışması için nöbet bekliyor. Hisarcık'ta 51 arazöz var diğer taratada 150 arazöz bin 500-2 bin işçi sadece bizim ormana ait 750 kişi var ama diğer orman bölge müdürlüklerinden gelen yardımcılarla arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Hiçbir ölüm ve yaralanma vakası yoktur ve açıkta kalan yoktur."



Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya'nın Domaniç İlçesindeki orman yangının Bozüyük İlçesine sıçradığını belirterek, buradaki yangını kontrol almaya çalıştıklarını söyledi. Büyükakın, Bozüyük'teki yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.



Bu arada Bozüyük İlçesindeki tüm camiilerde öğlen namazının ardından orman yangınlarının söndürülmesi için yağmur duası yapıldı. Yeni Mahalle Yeşil Cami'ndeki yağmur duasına çok sayıda kişi katıldı.