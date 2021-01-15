Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
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Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı

15.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:48
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı

KÜTAHYA ve Bilecik'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

KÜTAHYA ve Bilecik'te sabah saatlerinde kar yağışı başladı.  Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Kütahya'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan Kütahya-Afyonkarahisar karayolu ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Bilecik'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, kar yağışının gün boyu aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı.


- Tahya
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı
Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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