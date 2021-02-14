Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
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Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

14.02.2021 23:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:22
Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu

Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kütahya ve Balıkesir'de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Kütahya'da tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Karayolları ekipleri, ili Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında küreme çalışması başlattı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış nedeniyle şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü sağlanıyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri kent merkezinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan, Domaniç-İnegöl kara yolunun Kütahya ile Bursa sınırları arasında Domaniç Dağları'nda yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Balıkesir'de yolu kapalı mahalle sayısı 125'e yükseldi

Kentte dün akşamdan itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Şu ana kadar Balya 8, Bigadiç 31, Dursunbey 16, Erdek 2, Gönen 16, İvrindi 4, Savaştepe 20, Sındırgı 26, Susurluk 2 olmak üzere 125 mahalle yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

Ekipler yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu arada, Sındırgı ilçesinde de kar yağışını fırsat bilenler kardan adam yaparak oyun oynadı, kayarak eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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