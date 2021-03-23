Kütahya ve Afyonkarahisar'ın turizm potansiyellerini görüştüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya ve Afyonkarahisar'ın turizm potansiyellerini görüştüler

23.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:33
Kütahya ve Afyonkarahisar'ın turizm potansiyellerini görüştüler

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Kütahya, Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi ile iki ilin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik planlanan projeler istişare edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya ve Afyonkarahisar'ın turizm potansiyellerini görüştüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:36:53. #1.16#
title