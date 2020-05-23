Kütahya Valisi Toraman orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu Kütahya Valisi Ömer Toraman, Çavdarhisar ve Emet ilçeleri arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanda ekim ve kasım aylarında ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Çavdarhisar ve Emet ilçeleri arasında çıkan orman yangınında zarar gören alanda ekim ve kasım aylarında ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınlarındaki orman yangınının çıktığı bölgede incelemeler yapan Toraman, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve İlçe Kaymakamı Miraç Akbulut'tan yangın hakkında bilgi aldı.

Toraman, burada yaptığı açıklamada, 20 Mayıs'ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına anında müdahale edilerek kısa sürede tamamen kontrol altına alındığını hatırlattı.

Yangında yaklaşık 50 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Toraman, "Yangında zarar gören ormanlık alanda çalışmalar hemen başlayacak ve eski görünümüne tekrar kavuşturulacak. Ağaçlandırma çalışmaları ise eylül ve ekim aylarında yapılacak. Bu bölge tekrar yeşerecek." dedi.

"Yangınların çoğu insan kaynaklı"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artışlar yaşanabileceğine dikkati çeken Vali Toraman, şöyle devam etti:

"Maalesef orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı. Anız yangınları, rastgele atılan bir şişe, ormanda yakılan ateş, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti ormanlarımızı yok edebiliyor. İlimiz, orman varlığı açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri bu zenginliğe hep birlikte sahip çıkmalı ve korumalıyız."

Kaynak: AA