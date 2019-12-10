Kütahya Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:36

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Toraman, üç fotoğraf için oy kullandı.

Vali Toraman, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Seçkideki güzel ve anlamlı fotoğraflar arasında seçim yapmanın zor olduğunu belirten Toraman, "AA muhabirlerini çektiği fotoğraflar konusunda çok başarılı buluyorum. AA aynı zamanda çektiği fotoğraflarla Kütahya'nın güzelliklerinin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Çektikleri fotoğraflarla ilimizin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AA muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA