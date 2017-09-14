Kütahya Valisi Nayir, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kütahya Valisi Nayir, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu



KÜTAHYA - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan yangında yaklaşık 600 hektarlık alanın yandığını söyledi.

Pazar günü başlayan orman yangının Domaniç ilçesi tarafında kalan kısmı kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Nayir gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi. Orman yangınının beşinci gününde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Nayir, Emet ilçesindeki yangından yaklaşık 300 hektarlık alanın yandığını söyledi. Vali Nayir, "Arkadaşlarımızla son çalışmaları değerlendirmek için buraya geldik. Orman Bölge Müdürümüzle toplanma bölgelerini, ikmal bölgelerini gezdik tekrar kuleden olayın geçtiği bölgeyi yangının geçtiği bölgeyi tanımış olduk. Bizi üzen bir hadise, ciğerlerimizi yakan bir hadise, istemediğimiz bir hadise ama gördük ki birlik beraberlik içerisinde kamu kuruluşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşların onlarca bir ilin destek verdiği bir çalışmayla en yüksek rakamımızla 100 arazöze ulaştığımız, yine en yüksek rakamımızla ulaştığımız 10 helikoptere, yine 5 uçağa ulaştığımız bir mücadeleyi burada verildi. Tahminen burada 300 hektarlık bir alanın yandığını düşünüyoruz. Bunların içerisinde boş alanlarda var yeni yetişmekte olan alanlarda var ama görmüş olduğumuz büyük mücadeleyle daha büyük alanlara orman olarak daha zengin olan alanlara İnegöl istikametine kayması engellenmiş oldu. Helikopterlerimiz soğutma çalışmalarını yeniden alevlenen kısımları müdahaleyi devam ettiriyorlar. Arkadaşlarımız 4-5 gündür evlerini görmediler. Burada verilen mücadeleyle, kendi bu zenginliğimizi, milli varlığımızı korumaya çalışıyorlar. Bende bütün emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mücadelede biz milli varlığımızı, ormanımızı koruyoruz. İnşallah devamı gelmeyecek tekrarlanmayacak bir noktaya da getirdiğimize inanıyorum ben sizlerin de ilgisine teşekkür ediyorum" dedi.

(TY-EFE-ÖZ-Y)