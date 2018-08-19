Kütahya Valisi Nayir, Trafik Denetimine Katıldı

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bayram nedeniyle kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarındaki trafik denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hikmet Uz ile birlikte kentin girişlerindeki polis ve jandarma uygulama noktasına gelen Vali Nayir, durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutlayarak sürücülerle sohbet etti.

Araçlardaki çocuklara çeşitli hediyeler veren Nayir, sürücüleri emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, aşırı hız konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Nayir, bayram süresince emniyet ve jandarma ekiplerinin görev başında olacağını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geçirmesi için güvenlik güçlerimizin denetimleri aralıksız devam edecek." dedi.