Kütahya Valisi Ali Çelik pazar yerinde koronavirüs tedbirlerini denetledi Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirleri denetledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirleri denetledi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş eşliğinde pazar yerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, esnaftan alınan tedbirler hakkında bilgiler alıp maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelik, amaçlarının ceza vermek olmadığını, yeni tip koronavirüs ile mücadelede vatandaşlara rehberlik etmek olduğunu söyledi.

Denetimlerin farkındalık oluşturmak adına sık sık yapıldığını da hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Tehlike henüz geçmedi. Vatandaşlarımıza, esnafımıza rehberlik ediyor ısrarla maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatıyoruz. Amacımız cezalandırmak değil ancak özellikle maske konusunda zafiyet gösteren vatandaşlarımız hakkında işlem yapmaktan başka çaremiz de kalmıyor. Can kayıplarının yaşandığı bir salgınla yüz yüzeyiz. Can kayıpları bizim yakınlarımızdan, sevdiklerimizden de olabilir. Bu nedenle herkesin kurallara uymasını önemle arz ediyorum, talep ediyorum, rica ediyorum."

Çelik, vatandaşların sağlığı için tüm kolluk birimlerinin seferber olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA