Kütahya Valisi Ali Çelik, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi değerlendirdi

Kütahya Valisi Ali Çelik, rehavetin kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına artışa neden olduğunu bildirdi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, rehavetin kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına artışa neden olduğunu bildirdi.

Çelik, Valilikteki Kovid-19 tedbirleri toplantısında yaptığı konuşmada, salgının sona ermediğini, tedbirlere hassasiyetle uyulması gerektiğini hatırlattı.

Kütahya'da salgınla mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Çelik, "Rehavete kapıldığımız an vaka sayısında artış yaşıyoruz. Virüse karşı en büyük gücümüz halen maske ve mesafe. Vatandaşlarımızdan maskesiz dışarı çıkmamalarını, mesafe kurallarına özen göstermelerini, temizlik ve el hijyeni konusundaki hassasiyetlerini en üst düzeyde sürdürmelerini rica ediyorum." dedi.

Çelik, salgınla mücadelede başarı elde edilmesinde tedbir ve kurallara uyan vatandaşların büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin