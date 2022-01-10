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Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilerle bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilerle bir araya geldi
AA / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilerin topluma haber ulaştırmak için ciddi emek harcadığını söyledi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, gazetecilerin topluma haber ulaştırmak için ciddi emek harcadığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kentteki bir otelde kabul eden Vali Çelik, gazetecilerin günlerini kutladı.

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, gazetecilerin topluma haber ulaştırmak için ciddi emek harcadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sahada alın teri akıtan, mücadele eden bütün arkadaşlarıma, çalışan gazetecilerimize, onların orada görev yapmalarına imkan sağlayan gazete sahipleri ve yöneticilerine devletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İlkeli ve ahlaklı yaşamanın çok değerli olduğuna inanan biriyim. Gazetecilik tam bunun göbeğinde yer alıyor. Doğru ve tarafsız bilgilendirme, kamuoyunun haber alma özgürlüğünü ve hüviyetini sağlanması için metot geliştirme tam da bu işin göbeğinde. Bu yönüyle de yaptığınız iş gerçekten çok değerli."

Çelik, Kütahya'da görev yapan gazetecilerin, imza attıkları haberlerinde ülkesini ve şehrini öncelediğini, bunun da memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

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AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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