Kütahya Valiliğinden Gediz'de evi yanan yaşlı kadınla ilgili açıklama

19.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:36

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki gün önce evi yanan yaşlı kadın için ilgili kurumların çalışma yaptığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Saruhanlar köyünde Emine Özer'e (72) ait evde yangın çıkmasının ardından Gediz Kaymakamlığı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin incelemeler yapmak üzere köye gittiği belirtildi.

Özer'in yangın sırasında kız kardeşinin evinde misafir olduğunu, bir gün sonra ise Gediz Kaymakamlığının talimatı üzerine tedbiren Gediz Devlet Hastanesine yatırıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Aralık sabahında Gediz Kaymakamı, Emine Özer'i hastanede ziyaret ederek barınma ihtiyacından dolayı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüzden hizmet almaya başlayabileceği aktarılmışsa da evlatları bu şekilde bir talepleri olmadığı ve annelerine sahip çıkacaklarını ve İzmir'e götüreceklerini ifade etmişlerdir. 18 Aralık'ta hastaneden taburcu edilen Emine Özer ve çocukları olayla ilgili resmi işlemleri halletmek için Emine Özer'in kız kardeşinin evinde kalmışlardır. Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AFAD İl Müdürlüğü olay yerinde incelemeler yaparak aileye destek amaçlı gerekli çalışmaları başlatmıştır."

Açıklamada, yaşanılan üzücü olayda devletin tüm birimlerinin Emine Özer'in yanında yer aldığı, aile bireyleri ile yakından ilgilenildiği vurgulandı.

Kaynak: AA