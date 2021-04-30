Kütahya Valiliğinden alkol satışı haberlerine ilişkin açıklama
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Kütahya Valiliğinden alkol satışı haberlerine ilişkin açıklama

Kütahya Valiliğinden alkol satışı haberlerine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Valiliği geçtiğimiz günlerde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin "Kütahya'da Marketlerde alkol satışı" ile alakalı bir basın bildirisi yayımladı.

Kütahya Valiliği geçtiğimiz günlerde bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin "Kütahya'da Marketlerde alkol satışı" ile alakalı bir basın bildirisi yayımladı.

Kütahya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimizde marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberler yer almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi. Valilik açıklamasında, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 17 Mayıs tarihine dek sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan Perşembe, saat 19.00 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 8 Aralık 2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca bu tarihten itibaren kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışı kısıtlaması tüm 81 ilde olduğu gibi ilimizde de uygulanmaya devam etmektedir. Ayrıca yine haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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