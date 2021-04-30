Kütahya'daki marketlerde alkol satışına izin verildiği iddiasına ilişkin açıklama
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Kütahya'daki marketlerde alkol satışına izin verildiği iddiasına ilişkin açıklama

Kütahya'daki marketlerde alkol satışına izin verildiği iddiasına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Valiliği, kentteki marketlerde alkol satışına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kütahya Valiliği, kentteki marketlerde alkol satışına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kütahya'daki marketlerde alkol satışına izin verildiği yönünde maksatlı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kısıtlama günlerinde marketlerde alkol satışının kısıtlamasının 81 ilde olduğu gibi Kütahya'da da uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberde bahsedilen tekel büfelerin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgede belirtilen istisna kapsamında olmadığından yine 81 ilde olduğu gibi İl Hıfzıssıhha Kurulu'muzun almış olduğu karar gereğince kısıtlama süresince sınırlandırılmıştır. Belirtilen sınırlandırmalara aykırı hareket edenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddelerince adli ve idari işlemler uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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