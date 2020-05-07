KÜTAHYA Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı
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KÜTAHYA Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı

KÜTAHYA Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı
07.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:48

Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktıKÜTAHYA'da eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkarılan H.H.D.

Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı

KÜTAHYA'da eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkarılan H.H.D. (48), 'özel eşyalarım' diyerek evden almaya gittiği valizden kuru sıkı tabanca, çelik bilye atan tabanca, 700 kadar mermi, bıçak ile adet satır çıktı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kılıçbadem sokak üzerinde oturan Ç.D. (34), eşi H.H.D.'den şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Şüpheli H.H.D. uzaklaştırma kararının ardından eşi Ç.D. ile oturduğu eve gelerek 'özel eşyaları'nı alacağını söyledi. Ç.D. ise polis ekiplerine haber verdi. Polis, H.H.D.'yi evin kapısında yakalayıp uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Ç.D. eşi H.H.D.'nin özel eşyaları olduğunu söylediği valizini polise ekiplerine teslim etti. Valizde yapılan kontrolde 5 adet kuru sıkı tabanca, çelik bilye atan tabanca, kurusıkı tabanca mermileri, çelik bilyeli mermiler, 700 adet tabanca mermisi, bıçak ve adet satır bulundu. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürülen H.H.D.'nin 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı

Kaynak: DHA

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