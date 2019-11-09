Kütahya üniversite öğrencileri sokakta müzik yaparak öğrenci kardeşlerini sevindiriyor

09.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:45

Üniversite öğrencileri sokakta müzik yaparak öğrenci kardeşlerini sevindiriyor

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi'nde bir grup öğrenci sokakta müziği yaparak kazandığı paralarla, ilk ve orta okul öğrencileri için duvarları boyayıp, teneffüslerde oyun oynayabilecekleri spor alanları yapıyor. Öğrencileri topluluk Başkanı Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 4'ncü sınıf öğrencisi Umut Yılmaz, 25 kişi kurdukları toplulukta 600 kişiye ulaştıklarını ifade ederek, 'Üyelerimiz arasındaki müzisyen arkadaşlar sokak müziği ve konserler vererek para kazanıyor. Bu yolla elde ettiğimiz paraları ihtiyacı olan sokak hayvanları ve ilk öğretim okullarındaki öğrenci kardeşlerimize spor alanları, zeka gelişimine katkı sağlayacak oyun alanları hazırlıyoruzö dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bir grup öğrenci 25 kişiyle 'Kaygısız Gelecek' topluluğu oluşturdu. Öğrenciler sokakta müzik yaparak ya da verdiği konserlerden elde ettiği paralarla sosyal sorumluluk projeleri yapmaya başladı. Önce sokak hayvanları için barınaklar hazırlayan topluluk üyeleri daha sonra ise ilk ve orta okul öğrencileri için çalışmaya başladı. Kısa sürede 600 üyeye kadar çıkan topluluk okul bahçelerini boyarken, çocuklar için spor alanlarının yanı sıra zeka gelişimine katkı sağlayacak oyun alanları hazırlıyor.

Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve topluluk başkanı Umut Yılmaz amaçlarının gençlere eğlenceli aktivitelerle sosyal sorumluluk bilincini arttırmak olduğunu söyledi. Hüsnü Kişioğlu Orta Okulu'nun bahçesini düzenleyip çocuklar için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, 'Burada önce bahçe iç duvarlarını boyayarak işe başladık. Daha sonra okul bahçesine basketbol sahası, hentbol sahası, lastiklerle etrafını çevirdiğimiz mini futbol sahası yaptık. Yağlı boyalarla çeşitli renklere boyadığımız eski otomobil lastiklerinden tırmanma tepesi ile çocukların teneffüslerde oturarak kitap okuyacağı oturaklar yaptık. Yine otomobil lastiklerinin içine toprak doldurarak lavanta ektik. Dört gün süren çalışmalarımızda aynı bahçeye çeşitli zeka geliştirici oyunları yağlı boyalarla beton zemine çizdik. Şunu da belirtmek isteriz ki bu okul için yaptığımız işlerde kullandığımız tüm malzemelerin ücretini bazı sponsorlar, Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor daire başkanlığı ile arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet caddesinde yaptığımız sokak müziğinden elde ettiğimiz paralarla karşıladık. Kaygısız Gelecek Topluğu olarak çalışmalarımıza üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığının izin ve destekleri, topluluk üyelerimizin de gayretleriyle yapmaya devam edeceğizö dedi.

Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Berrin Aruz da üniversite öğrencilerinin kardeşlerini sevindirdiklerini ifade ederek şunları söyledi

'Eğitim vizyonu kapsamında üniversite işbirliği ile bizim üniversite topluluğu ile ilgili bir talebimiz oldu. Okulumuzun bahçesini düzenleme ve çeşitli oyun alanları oluşturma konusunda ve kısa bir sürede Kaygısız gelecek topluluğu bize dönüş yaptı. Okulumuzun bahçesine değişik oyun alanları ile renklendirdiler, boyama etkinlikleri yapıldı, lastiklerden tırman alan oluşturuldu. Çocuklarımız keyifle bu alanlarda vakit geçiriyorlar ve okulumuzda görsel açıdan değişik bir vizyona kavuşmasını sağladılar.

Okul başkanı öğrenci Fatma Sude Düz ise okulu güzelleştirdikleri için üniversiteli ağabeylerine teşekkür ederek, 'Üniversitedeki ağabey ve ablalarımıza okulumuzu güzelleştirdikleri ve bize değişik oyun alanları oluşturdukları için öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorumö dedi.

Kaynak: DHA