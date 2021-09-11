Kütahya, U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. U20 Ligi'nde Enka, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kupa töreni Vali Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) faaliyet programında yer alan U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları, 16 takımdan 500 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Erkekler U20 Ligi'nde 19 yarışmanın 11'ini kazanan Enkalı atletler, toplamda 139,5 puana ulaşırken, Fenerbahçe 130,5 puanla ikinci, İstanbul BBSK da 112 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar U20 Ligi'nde ise Enka takımı 136 puan toplarken, Fenerbahçe 125 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 99 puanla üçüncü oldu.

Kulüplerin kupaları; Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret tarafından verildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri