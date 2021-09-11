Kütahya, 'U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya, 'U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kütahya, 'U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı

Kütahya, U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı.

Kütahya, U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı. U20 Ligi'nde Enka, hem erkeklerde hem de kadınlarda şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kupa töreni Vali Ali Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) faaliyet programında yer alan U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları, 16 takımdan 500 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapıldı.

Erkekler U20 Ligi'nde 19 yarışmanın 11'ini kazanan Enkalı atletler, toplamda 139,5 puana ulaşırken, Fenerbahçe 130,5 puanla ikinci, İstanbul BBSK da 112 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar U20 Ligi'nde ise Enka takımı 136 puan toplarken, Fenerbahçe 125 puanla ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 99 puanla üçüncü oldu.

Kulüplerin kupaları; Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, TAF Başkanı Fatih Çintimar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret tarafından verildi. - KÜTAHYA

Kütahya, 'U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor

Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor

 Pas sanatçıları! Usta Mesut Özil ve çırak Arda Güler'den idmanda resital

Pas sanatçıları! Usta Mesut Özil ve çırak Arda Güler'den idmanda resital

 Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca
Magazin Deniz Akkaya Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Abdullah Avcı Marcao Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Cengiz Ergün Mustafa Varank Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya, 'U20 Kulüpler Ligi Final Kademesi Yarışmaları'na ev sahipliği yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 10:32:56. #1.11#