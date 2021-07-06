Kütahya, Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ilk sırada
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Kütahya, Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ilk sırada

Kütahya, Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ilk sırada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs vaka haritasına göre Kütahya 97.11 ile Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ise ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs vaka haritasına göre Kütahya 97.11 ile Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ise ilk sırada yer aldı.

Kütahya, Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan 26 Haziran-2 Temmuz tarihli haritaya göre, her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya'da 97.11 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Ağrı, Bitlis, Siirt ve Kütahya olarak görüldü.

Geçtiğimiz hafta 102,48 ile kırmız kategoride olan Kütahya yeni haftada 97,11'lik oran ile Ege'de birinci Türkiye'de ise 4. sırada yer aldı.

Haftalardır Türkiye'de en yüksek vakaya sahip iller arasında olan Kütahya'da bu durum endişeye neden oluyor.

Türkiye aşılama çalışmaları ile büyük bir yol kat ederek 5 binin altında günlük vaka sayısına düştü ancak Kütahya, tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen hala en yüksek vakaya sahip iller arasında olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar vakaların düşmeme nedeni olarak tedbirlere uyulmadığını ve normalleşme sürecinin ardından tedbirlerin gevşetildiğini savunuyor.

(Hüseyin Can Aksu/İHA)

Kütahya, Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ilk sırada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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