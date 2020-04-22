KÜTAHYA Türk işçilerinden duygulandıran mektuplar Türk işçilerinden duygulandıran mektuplarIRAK'tan uçakla getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurdunda kalan Türk işçileri, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine dönerken, işçiler arasında yer alan Trabzonlu Fatih Akyıldız, öğrenciye ait çayı...

Türk işçilerinden duygulandıran mektuplar

IRAK'tan uçakla getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurdunda kalan Türk işçileri, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine dönerken, işçiler arasında yer alan Trabzonlu Fatih Akyıldız, öğrenciye ait çayı içtiğini belirterek odaya 20 lira ile 'Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandım hakkınızı helal edin' yazılı not bıraktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Irak'ta bulunan Türk işçileri, bir süre önce uçakla Kütahya'ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 14 günlük karantina sürelerinin dolan işçiler daha sonra otobüslerle memleketine gönderilirken, öğrenci yurdu da temizlendi. Yurttaki temizlik görevlileri odaların bazılarında mektuplar bulurken, işçilerin notlar yazarak kendilerine 14 gün boyunca yardımcı olan görevlilere teşekkür ettiği görüldü.

Karantinada kalan işçilerden Trabzonlu Fatih Akyıldız ise 20 lira ve bir not bırakarak, kaldığı odanın sahibi olan öğrenciden çayını içtiği için helallik istedi. Akyıldız bıraktığı notunda, '14 bize her türlü imkanı sağlayan öncelikle devletimize, bizleri yalnız bırakmayan polis ve güvenlik güçleri ile çalışan diğer personele teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin, Sizleri Allah başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Öğrenci kardeşimiz çayınızı kullandık, hakkınızı helal edinö yazdı.

Görevlileri ve görenleri düşüncesiyle duygulan Akyıldız, 14 günlük karantinasının ardından evine döndüğünü söyledi. Öğrenci odasında çayı kullandığı için helallik almayı düşündüğünü ve cebindeki son parasını bıraktığını anlatan Akyıldız, 'Bildiğiniz üzere devletimiz tarafından 4 Nisan'da uçakla Irak'tan alınarak Kütahya'ya 14 gün karantina için getirildik. Yurtlara yerleştirildik 14 gün boyunca valilik ve emniyet güçleri bizimle tek tek ilgilenerek ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. 14 gün sonunda sağ sağlık yurtlardan çıkarak evlerimize bende memleketin Trabzon'a geldim. Karantinanın ilk günlerinde çayımız yoktu bende öğrencilerden kalmış olmalı ki bir çay bulup demleyerek içtim. Yurttan ayrılırken de içim rahat etmedi. Helallik istemek için cebimdeki son parayı oraya bırakarak not bıraktım. Memleketimdeyim 14 gün dışarıya çıkmayacağım sizlerde evde kal sloganına uyun" dedi.

Odada bulunan isimsiz mektupta ise "Burada geçirdiğimiz süre içerisinde göstermiş olduğunuz sabır şefkat ve sevecen tutumunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Vatanımıza da milletimize de zeval vermesin. Bu zorlu süreçte sıkıntılı günleri inşallah hep birlikte atlatacağız. Saygılarımla" denildi.

İsmin olmadığı bir diğer mektupta da, "Bu yazıyı yazma ihtiyacı duyma sebebim; Devletimizin yurtlarını kötüleyenler çok oldu. Hiç de öğle değil. Çok çok iyi. Bu yurtta karnım doyasıya yemek yemedim. Sebebine gelince bir kız çocuğunun kumbarasını bozdurup, "Biz bize yeteriz" kampanyasına yatırdı. Para beni çok etkiledi. Başta Cumhurbaşkanıma, devlet büyüklerime, burayı organize eden valime, Sağlık Müdürüne, İl Emniyet Müdürüme, AFAD, Kızılay ile buradaki hizmet eden A ve B blokta çalışan ablalarıma, abilerime ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımız sunarım. 'İyi ki varsınız Türkiye'm" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA