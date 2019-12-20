: Kütahya traktörle tarla sürerken, 1800 yıllık mezar taşı buldu

20.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:56

Traktörle tarla sürerken, 1800 yıllık mezar taşı buldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren Ramazan Akdağ'ın pulluğuna bir taş takıldı. Akdağ'ın ihbarı üzerine gelen Jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapılırken, Müze Müdürlüğü görevlileri taşın milattan sonra 200'lü yıllardaki Roma dönemine ait kamalı ve insan figürleri olan özel bir mezar taşı olduğunu belirledi. Tarlasında çıkan tarihi mezar taşını vatandaşlık görevi gereğince jandarmaya bildirdiğini ifade eden Ramazan Akdağ, 'Ben taşı bulunca vatandaşlık görevimi yaparak jandarmaya bilgi verdim, yapılan incelemede tarihi eser özel bir mezar taşı olduğu tespit edildiö dedi.

Altıntaş ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesinde oturan Ramazan Akdağ, önceki gün traktörle tarlasını sürdüğü sırada pulluğuna büyük bir taş takıldı. Traktörden inen Akdağ, taşın yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda olduğunu gördü. Akdağ, Mecidiye Mahalle Muhtarı Niyazi Akkoç ile birlikte Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak tarihi eser olabileceğini söyleyip bilgi verdi. İhbar üzerine tarlada ve taş üzerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri Kütahya Müze Müdürlüğü'ne ile irtibata geçti.

1800 YILLIK TARİHİ ESER ÇIKTI

Kütahya Müze Müdürlüğü görevlileri, mezar taşında yaptığı incelemede milattan sonra 200'lü yıllara ait kamalı ve üzerinde insan figürleri olduğunu tespit etti. Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezar taşının 'özel' yapım olduğu tespit edildi. Çiftçi Ramazan Akdağ, mezar taşını yetkililere bildirerek vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, 'Tarlamı sürerken traktörün puluna taş takıldı. Ben de traktörle çıkardım. Baktım büyük bir taş. Yazılı bir şeyler var. Temizledim, baktım tarihi eser biçiminde bir şeyler var. Altıntaş Karakolumuzu aradım, bilgi verdim. Bunlarda ekip gönderdi. Ekibin sayesinde taşı aldılar gittiler. Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum. Devletimize, milletimize faydalı olabildiysek ne mutlu bizeö dedi.

Mecidiye Köyü Muhtarı Niyazi Akkoç ise, Ramazan Akdağ'ın duyarlı davrandığını belirterek, 'Hırsızlık sadece cepten alma, evden çalmakla olmaz. Arkadaşım çift sürerken bulmuş, bize bildirdi. Bizde karakolumuzla irtibata geçtik. Gerekli yerlere bildirildi. Tarihi eser niteliği taşındığı söylendiö diye konuştu. Kütahya Müze Müdürlüğü görevlileri, teslim aldıkları mezar taşının detaylı incelemesinin ardından sergileneceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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