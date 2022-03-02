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Kütahya Ticaret Borsası

AA, Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Leblebi30,0030,00
Nohut natürel12,2412,76
Buğday ekmeklik3,604,63
Yemlik arpa2,303,60

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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