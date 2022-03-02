Kütahya Ticaret Borsası
AA, Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Leblebi
|30,00
|30,00
|Nohut natürel
|12,24
|12,76
|Buğday ekmeklik
|3,60
|4,63
|Yemlik arpa
|2,30
|3,60
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Ticaret, Kütahya, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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