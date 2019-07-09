KÜTAHYA Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Teras çatında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kütahya'da 4 katlı apartmanın teras katında çıkan yangın kısa sürede büyürken, apartman boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, apartman sakinleri çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Saray Mahallesi 2'nci Gümüşeşik Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın terasında gece 03.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangının olduğu apartman ve yan binayı boşaltıldı. Çinigaz ekipleri doğalğazı, elektrik ekipleri sokaktaki elektrik akımını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evlerinde yangın çıkanlar sokak ortasında itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA