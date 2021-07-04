Kütahya Teknokent Doruk'la Zirveye Yükseliyor
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Kütahya Teknokent Doruk'la Zirveye Yükseliyor

Kütahya Teknokent Doruk'la Zirveye Yükseliyor
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Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya Teknokent Doruk'la Zirveye Yükseliyor Kütahya Tasarım Teknokent Ön Kuluçka Merkezi'ni 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil eden Doruk Cengiz, TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın 1. etabında üçüncülük elde etti.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya Teknokent Doruk'la Zirveye Yükseliyor Kütahya Tasarım Teknokent Ön Kuluçka Merkezi'ni 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil eden Doruk Cengiz, TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın 1. etabında üçüncülük elde etti.

Kütahya Teknokent'i Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil eden Doruk Cengiz, üçüncü oldu.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın Elazığ'da düzenlenen 1. Etabı'na katılan Doruk Cengiz, Türkiye'nin en hızlı pilotlarının katıldığı yarışmada 3. olmayı başardı. Şampiyonada boy gösteren 32 yarışmacı arasındaki en genç isim olan Doruk, Teknokentimizin Ön Kuluçka Merkezi'nde kendi yaptığı drone'larla katıldığı ilk büyük yarışında üçncülük elde ederek gelecek adına büyük umut verdi.

Kütahya Teknokent'in ve Üniversitemizin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceği Doruk Cengiz'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 04 Temmuz 2021, Pazar/ 63 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Tasarım Teknokent,

Kaynak: Habermetre

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