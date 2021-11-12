GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Kütahya Teknokent Adım Adım Tırmanıyor Üniversitemizin kurucularından biri ve en büyük paydaşı olduğu Kütahya Tasarım Teknokent'in temsilcileri 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi'nde yer aldı.

Kütahya Teknokent, 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi'nde Üniversitemizi ve Kütahya'yı temsil etti.

Kocaelin'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı zirveye Türkiye'de kurulu 89 teknokent ve 100'den fazla Ar-Ge tasarım merkezi yetkilisi katıldı. Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Umutsuzluk pompalayanlara inat, gelen parlak gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini başaracağız" dedi.

Başta Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinin bir araya geldiği ve kamu kuruluşları ile özel sektörün de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, başarılı bölge ve merkezlere çeşitli kategorilerde ödül verildi. Kütahya'dan Ünsa A. Ş. 'nin de Tasarım Merkezleri performans endeksi ödüllerinde kendine yer bulduğu tören esnasında teknoparklar performans endeksi açıklandı. Açıklanan endekste Kütahya Tasarım Teknokent'in tırmanışı da belgelenmiş oldu. Teknokentimiz, 89 teknopark arasında 60. sırada kendine yer buldu.

Kütahya Tasarım Teknokent'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da "Bir önceki endeks sıralamasında sonuncu sırada yer alan Kütahya Teknokent'i uluslararası patentlerinin de değerlendirmeye alınmasıyla gelecek yıl çok daha iyi bir yer bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 12 Kasım 2021, Cuma/ 63 defa okundu.

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