Kütahya Tavşanlı Meslek Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri maske, eldiven ve hijjen standları ürettiler

Tavşanlı Meslek Teknik Anadolu Lisesi, okul atölyelerinde ürettiği ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Tavşanlı Meslek Teknik Anadolu Lisesi, okul atölyelerinde ürettiği ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Okullar için maske, eldiven ve hijjen standları ürettiler.

Okul İdaresi üretilen standların fotoğrafını paylaşırken; "Okulların açıldığı zaman öğrencilerin en hızlı şekilde ulaşabilmesi için maske, eldiven ve hijyen standları üretimlerimiz devam ediyor. Okulumuzda özel sipariş ile üretimini yaptığımız standların bugün teslimini gerçekleştirdik. Okullarımızın daha hijyenik ve salgınlara karşı en etkin olarak korunması ve sağlıklı ortamların oluşması için bizlerde gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. " Bilgisini iletti. Mehmet Çukur

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Kaynak: Habermetre