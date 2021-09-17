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Kütahya Tavşanlı flaması Türkiye'nin en yüksek noktasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kütahya Tavşanlı flaması Türkiye'nin en yüksek noktasında

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden ve Bursa ilinden bir grup dağcı Ağrı dağının zirvesine çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden ve Bursa ilinden bir grup dağcı Ağrı dağının zirvesine çıktı.

Bursa ilinden Kanyon Bursa Derneği, Bursa Alfa Forever Dağcılık ve Doğa Sporları kulübü ile Tavşanlı'dan Alfa Forever Kulübü zirve tırmanışına toplam 15 kişilik ekip ile katıldı.

Tavşanlılı dağcı Zafer Kahraman, Türkiye'nin en yüksek kara noktası, 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı dağına üç gün süren zorlu tırmanış sonrası çıkmayı başardı.

Amatör Dağcılardan Zafer Kahraman, " İklim şartları ve eksi derecedeki soğuk olmasına rağmen yılmadık ve zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz yurt dışında 6 bin metre civarı bir dağa tırmanmak olacaktır." dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Tavşanlı flaması Türkiye'nin en yüksek noktasında

Kütahya Tavşanlı flaması Türkiye'nin en yüksek noktasında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kütahya Tavşanlı flaması Türkiye'nin en yüksek noktasında - Haberler Spor
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