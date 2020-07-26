KÜTAHYA Tavşanlı'da trafik kazası 5 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası 5 yaralı KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası 5 yaralı KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Ada Mahallesi Emet karayolu üzerinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Emet ilçesine giden M.G. idaresindeki 43 PF 070 plakalı otomobil ile İstasyon Mahallesi'nden gelen H.B. yönetimindeki 07 AJP 48 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü H.B. ile aynı araçta bulunan F.B., N.K., N.B. ve M.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA