KÜTAHYA Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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Tavşanlı, Güncel

KÜTAHYA Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltıKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tüfek, tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

10.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:31
KÜTAHYA Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda tüfek, tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler Ö.D., İ.K., M.Y., İ.K. A.B. ve E.U. polisin 8 ayrı adreste eş zamanlı düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkı tabanca ve muhtelif parçaları ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli işlemleri için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: DHA

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KÜTAHYA Tavşanlı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

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