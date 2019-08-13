KÜTAHYA Tavşanlı'da orman yangını

13.08.2019 02:15

Tavşanlı'da orman yangını (4)

'BİR GÜNDE 27 YANGIN ÇIKTI'

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı, Eğriöz köyü yakınlarındaki karaçam ormanında başlayan yangın halen söndürülemedi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede yangının en az 80 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Bugün Türkiye'de 15'si ormanda 12'si zirai alanda toplam 27 yangın çıktığını ve hepsine anında müdahale ederek söndürdüklerini ancak Tavşanlı'daki yangın devam ettiğini ifade eden Özgür, orman yangınlarının çıkış nedenlerini araştırdıklarını söyleyerek, 'Bugün itibariyle 27 adet yangın çıktı. Sıcaklıkların çıkması, rüzgarın etkisi ile 15'i ormanlık alanda 12'si ziraat alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye çapında ekiplerimiz yangınlara anında müdahale ettiler. Şuan itibariyle bu yangınların tamamı kontrol altında sadece burada devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor sabahın ilk ışıklarıyla helikopterlerimizin de katılmasıyla bu yangını da söndürmüş olacağızö dedi.

'YANGINLARIN YÜZDE 95'İ İNSAN KAYNAKLI'

Türkiye çapında yangınların çıkış sebebinin yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğunu kaydeden Özgür, 'Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor özellikle bu havalarda sıcağın çok, rüzgarın fazla ve nemin düşük olduğu zamanlarda. En çok yangınlar bu süreçte çıkıyorö şeklinde konuştu. Özgür, gazetecilerin ormanlık alanda mangal yapanların yangına neden olup olmadığını sorması üzerine, 'Bir tespit yok, nedenleri araştırılıyor. Diğer sebeplerde olabilir. Ama mutlaka insan faktörü, insanları uyarıyoruz. Hava unsurlarımız yer unsurlarımız ve deneyimli personelimizle bayramda olsa görevimizin başındayız. Bütün yangınlara anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar diğer çıkan yangınların söndürülmüş olması bunun bir göstergesiö ifadelerini kullandı.

'RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI'

Kütahya Valisi Ömer Toraman da, yangının sabah saatlerinde tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Köylülerin de desteğiyle yaklaşık 200 personelin yangını söndürmek için çalıştığını anlatan Vali Toraman, 'Tavşanlı ilçemizin Eğriöz köyünde akşam saatlerinde başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz müdahale ettiler. Mütakiben helikopter talebimiz oldu. Üç helikopterle de havadan müdahale edilerek önemli ölçüde etkisini kaybetmesi sağlandı. Ancak gün batımıyla birlikte helikopterlerimiz maalesef vazife göremiyorlar. Dolayısı ile yangına yerden müdahale edip söndürmek için gayretlerimiz artırdık. Yangın sarp bir alanda ve karaçam ormanlık alanda olduğu için hızlı yayıldı. Ülkemizde özellikle de ilimizde gün içerisinde sıcaklıklar çok yüksekti. Buna bağlı olarak nem oranı çok düşmüştü. Rüzgarında etkisiyle çok hızlı bir yayılış gösterdi. Ancak ekiplerimiz tamamen çevresini kontrol altına aldılar ve müdahale ettiler. Yalnızca Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün imkanları değil komşu illerden ekiplerimiz de mücadele dahil oldularö dedi.

'YANGIN 80 HEKTAR ALANI ETKİLEDİ'

Vali Toraman, yapılan son tespitlerle yangının 80 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Gelen müdür yardımcılarımızda bizimle birlikteler. Şuanda alanda 9 dozer, 4 grayderle çalışmalar devam ediyor. 39 tane arazözümüz soğutma çalışma ve söndürme çalışmalarına katılıyorlar. 160 civarında yangın söndürme personelimiz ve köylülerimiz de destekleyerek müdahalede bulundular. Teknik personelimiz, mühendislerimiz idarecilerimiz hepsi olay mahallindeler. Sıcaklığın düşmesi ve nemin yükselmesiyle birlikte yangın kısmen etkisini azalttı. Dolayısıyla çalışmalarımızın neticesinde ümit ediyoruz ki sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürmüş olacağız. İlk anda 50 hektarlık alanda etkili olduğunu düşünüyorduk ama şu anda arkadaşlarımızın yapmış olduğu tespitler yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğu yönünde ancak genişleme eğiliminde değil. O yönüyle sevindiriciö şeklinde konuştu.

Tavşanlı ilçesindeki orman söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA