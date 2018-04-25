Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı.



Kütahya Belediyesi fuar alanında yaklaşık 20 bin metrekare alanda kurulan fuara, Türkiye'nin çeşitli illerinden 250 firma katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, 10'uncusu düzenlenen fuarın, ilin tarım ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandıkları ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın, her ülkenin önem verdiği, destek verdiği bir alan olduğunu belirten Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılık, ülkemizde de böyle destek verdiğimiz, gelişmesini istediğimiz ve dışarıya muhtaç olmamaya çalıştığımız bir alan. İlimiz açısından baktığımızda, bizlerin sahip olduğu toprağın yüzde 26'sı, tarıma ayrılmış bir toprak. 319 bin hektar tarım için ayrılmış bir alan. 62 bin hektar alanda sulu tarım yapıyoruz. İnşallah yapımı devam eden baraj ve göletlerle bu miktarı 115 bin hektara çıkarmış olacağız ki bu ilimiz için çok önemli bir ifade. Destekler aynı şekilde devam ediyor. 2017 yılında toplam 73 milyon liralık tarıma destek verilmiş. 2003-2017 yılları arasına baktığımızda, 780 milyon liralık, neredeyse 1 milyar liralık bir desteğe sahip olmuş ilimiz."

İl Özel İdaresi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun, tarıma kaynaklar ayırdığına işaret eden Nayir, "İyi bir tarım, iyi bir hayvancılık için olmazsa olmazlar; iyi bir ırk, iyi bir tohum ve uygun bir ekipmana sahip olmaktır. Bu fuarlar da bu açıdan bakıldığında, tarımın ihtiyaç duyduğu bütün girdilerin en iyisini temin etmeye ve tanıtmaya yönelik bir alan olarak bizlere destek vermektedir." ifadelerini kullandı.



Tarım Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay da Türkiye'nin son 15 yılda tarımda ciddi mesafeler aldığını belirterek, "Türkiye'de son 15 yılın istatistiklerine bakıldığında bitkisel üretim, 98 milyon tondan 120 milyon tona, kırmızı et üretimimiz 500 bin tonlardan 1 milyon tonun üzerine, balık üretimi 60 bin tondan 280 bin tona gelmiş, süt üretimi 8,5 milyondan 21 milyona çıkmış, çok ciddi ilerlemeler sağlanmış. Tüm bu artışları aynı şekilde Kütahya da yaşamış. Türkiye'deki bu büyüme nasıl yaşanıyorsa Kütahya'da da aynı büyüme yaşanmış. Son on yıl içerisinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 59 milyon lira, IPARD'dan (Kırsal Kalkınma Programı) 60 milyon liraya yakın hibe sağlanmış. Bu hamlelerle Kütahya'da binlerce kişi tarımsal alanda istihdam edilmiş. Bunu daha da geliştirmek lazım." şeklinde konuştu.

Fuarların şehre canlılık ve hareket kattığını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise şunları kaydetti:

"İlk zamanlarda Kütahya'da olmaz denilen bu fuar, Ege Bölgesi'nde, İç Anadolu'da örnek bir fuar haline geldi. Öyle ki daha önce fuar olmayan komşu illerimizde de yapılmaya başlandı. Bundan dolayı fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin yönünün merkeze döndüğünü görüyoruz, bu nokta itibariyle önemli. Sadece merkez ve ilçelerinden değil, çevre illerden de bu fuarı gelip alabileceklerini almaları, yenilikleri görebilecekleri konusunda bir imkan oluşmuş oluyor."

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da birçok kurumun destek verdiği fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtti.



Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri açılışın ardından stantları ziyaret ederek katılımcılardan bilgiler aldı.