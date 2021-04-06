KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
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KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak devrildi.

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada biri 2 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Karayolu 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden Nurettin Daşdemir, kullandığı 26 ABM 149 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada Daşdemir ile birlikte Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI
KÜTAHYA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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