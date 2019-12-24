Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı
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Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Şüpheli çantadan kıyafet çıktıKÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

24.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:22
Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

KÜTAHYA'da, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kütahya şüpheli çantadan kıyafet çıktı
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