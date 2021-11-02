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Kütahya stantına ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya stantına ilgi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 7'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katılım sağlayan Kütahya Belediyesi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen 7'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katılım sağlayan Kütahya Belediyesi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Kahramanmaraş'ta her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'na katılım sağlayan UNESCO Şehirler Ağı üyesi Kütahya, fuarda el sanatları ile dikkat çekti.

Çini ürünleri başta olmak üzere, süs kabağı oyma sanatı eserleri, bez bebek eserleri, keçe işleme sanat eserleri gibi el sanatları ürünlerinin yer aldığı Kütahya stantını gezen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kütahya'nın ele emeği göz nuru ürünlerine karşı hayranlıklarını gizlemeyerek, sanatçılarımızı tebrik ettiler.

Fuarı ziyarete gelen yaklaşık 100 bin kişi, Kütahya'nın stantını da ziyaret ederek ürünlerle ilgili sanatçılardan bilgi aldı ve memnuniyetlerini dile getirdiler. - KÜTAHYA

Kütahya stantına ilgi

Kütahya stantına ilgi

Kütahya stantına ilgi

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