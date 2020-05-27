KÜTAHYA Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı
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KÜTAHYA Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)TUTUKLANDIKütahya'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

27.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:56

Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan diğer şüpheliler H.D., U.G. ve H.D. ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KÜTAHYA Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: DHA

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