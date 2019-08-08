KÜTAHYA Şiddetli rüzgar, parkın masa ve sandalyelerini uçurdu

08.08.2019 20:17

Şiddetli rüzgar, parkın masa ve sandalyelerini uçurdu

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, aniden çıkan şiddeti rüzgar bir çay bahçesindeki masa, sandalye ve gölgelikleri uçururken bu, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emet ilçesinde aniden başlayan şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Engelsiz yaşam parkındaki masa, sandalye ve gölgeler rüzgarın etkisiyle uçarken, bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çay bahçesinin işletmecisi Süleyman Us, çıkan rüzgarın kısa sürede etkili olduğunu ifade ederek, 'Bir anda şiddetli rüzgar çıktı. Parkımızda bulunan sandalye ve çadırların havada uçuştuğunu gördük' dedi.

Kaynak: DHA