Kütahya Şehit Selim Cansız AİHL'de motivasyon semineri

Güncelleme:
Kütahya Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik "Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Zaman Yönetimi ve Motivasyon" konularında seminer düzenlendi.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Esra Köse tarafından 8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınav sürecinde daha planlı, motive ve verimli çalışabilmelerine imkan sağlamak amacıyla verilen "Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Zaman Yönetimi ve Motivasyon" konulu seminer öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
